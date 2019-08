Sorgen bei Werder Bremen: Toprak und Augustinsson fehlen lange - Bentaleb-Transfer vor dem Aus

Zwei Niederlagen zum Bundesliga-Saisonstart, dazu nicht endende Verletzungssorgen: Für Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt gab es am Dienstag die nächsten schlechten Nachrichten. Linksverteidiger Ludwig Augustinsson und Neuzugang Ömer Toprak fallen wochenlang aus. Augustinsson war am Montag am Knie operiert worden und fehlt drei Monate, wie Werder am Tag danach mitteilte. Toprak wird von einer Wadenverletzung rund sechs Wochen ausgebremst.

40 ehemalige Profis von Werder Bremen und was aus ihnen wurde Marko Marin, Miroslav Klose, Diego, Kevin De Bruyne und Co. - Das sind 50 ehemalige Spieler von Werder Bremen und was aus ihnen wurde! ©

Anzeige

Baumann skeptisch wegen Bentaleb-Transfer: Schalke will wohl an Profi festhalten

Schlecht scheint es auch in Sachen Bentaleb-Transfer auszusehen. Sportchef Frank Baumann äußerte sich bezüglich der gewünschten Verpflichtung des 24 Jahre alten Mittelfeldspielers des FC Schalke 04 skeptisch. "Wir haben weiter Interesse, der Spieler kann sich auch einen Wechsel nach Bremen vorstellen. Derzeit sieht es aber so aus, dass Schalke ihn wieder integrieren will", sagte Baumann am Dienstag. Der Algerier Nabil Bentaleb wurde bei den Gelsenkirchenern nach mehreren Vorfällen in der vergangenen Saison ausgemustert.

"Wir werden definitiv einen Außenverteidiger verpflichten und sollte es passen auch einen Mittelfeldspieler", beschrieb Baumann die weiteren Transferbemühungen. Das Transfer-Fenster schließt am Montag. "Ob es zwei, vier oder sechs Tage dauert, kann ich nicht sagen", sagte Baumann.

Toprak gegen Hoffenheim verletzt, Augustinsson-Behandlung schlägt nicht an

Innenverteidiger Toprak hatte sich am Samstag bei der Niederlage in Hoffenheim verletzt. Eine MRT-Untersuchung ergab eine Muskel-Sehnenverletzung beim 30 Jahren alten Türken. "Das ist natürlich bitter für uns, weil beide Leistungsträger in unserer Mannschaft sind“, sagte Kohfeldt mit Bezug auf Toprak und Augustinsson. "Aber wir werden nicht jammern und klagen, sondern die Situation annehmen und gegen Augsburg eine Mannschaft auf den Platz stellen, die den ersten Saisonsieg holen kann."

Augustinsson hatte schon im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (1:3) und bei 1899 Hoffenheim (2:3) gefehlt. Am vergangenen Wochenende hatten sich die Werder-Verantwortlichen und der 25 Jahre alte Schwede dann zu einem Eingriff entschlossen, weil die konservative Behandlung nicht die gewünschte Wirkung erzielt hatte. Die Verletzung, die nun behoben wurde, sei bei den vorherigen Untersuchungen nicht zu sehen gewesen, hieß es in der Klub-Mitteilung. Augustinsson hatte schon in jungen Jahren Knieprobleme gehabt und war bereits im Alter von 18 Jahren operiert worden.

Erkennst du dein Bundesliga-Stadion? Erkennst du dein Bundesliga-Stadion? ©

Mehr anzeigen

ANZEIGE: 50% auf dein Präsentations-Trainingsanzug! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.