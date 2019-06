Werder Bremen vor Transfer-Offensive? Liverpool-Profi Grujic und Rom-Torwart Olsen im Fokus

Hat Werder Bremen zwei neue Spieler aus europäischen Top-Ligen an der Angel? Wie die italienische Zeitung Il Messaggero berichtet, soll Torwart Robin Olsen von der AS Rom ein Kandidat bei den Hanseaten sein. Der 29 Jahre alte Schwede war vor der vergangenen Saison als Nachfolger des zum FC Liverpool gewechselten Keepers Alisson Becker in die italienische Hauptstadt gewechselt. Doch der neue AS-Trainer Paulo Fonseca ist nicht von Olsen überzeugt - und hat stattdessen wohl Ex-Liverpool-Keeper Loris Karius auf dem Zettel.

Was wird aus Grujic?

Und ausgerechnet auch ein Spieler von den "Reds" um den deutschen Trainer Jürgen Klopp steht bei Werder wohl im Fokus: Marko Grujic. Nach Informationen des Internetportals deichstube.de hat der Bundesligist gute Chancen auf ein Leihgeschäft mit dem serbischen Nationalspieler. Eine Entscheidung über eine mögliche Leihe von Grujic soll es demnach bereits in der kommenden Wochen geben. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler war in der abgelaufenen Spielzeit an Hertha BSC ausgeliehen.

Grujic war die erste Verpflichtung von Klopp als Liverpool-Coach. Im Januar 2016 zahlten die "Reds" rund sieben Millionen Euro an Roter Stern Belgrad. Der Serbe ist vertraglich noch bis 2023 an den Champions-League-Sieger gebunden. Bei der Hertha hatte er zuletzt überzeugt, sodass auch die Berliner an einer weiteren Leihe interessiert sein sollen.

Olsen als möglicher Ersatz für Pavlenka

Weniger konkret ist offenbar das Interesse der Bremer zu Roms Keeper Olsen. Das italienische Blatt bringt den Schweden nicht nur mit Werder, sondern auch mit dessen Ex-Klub FC Kopenhagen sowie einem nicht näher benannten Team aus der französischen Ligue 1 in Verbindnung gebracht. Die Suche nach einem neuen Schlussmann macht Werder vor allem davon abhängig, wie es mit Jiri Pavlenka weitergeht. Der aktuelle Stammkeeper soll unter anderem von Juventus Turin und - dort schließt sich der Kreis - dem FC Liverpool umworben werden. SVW-Manager Frank Baumann betonte zuletzt allerdings, dass "kein Angebot vorliegt".

Bislang hat Werder drei Spieler verpflichtet. Neben dem Angreifer Niklas Füllkrug von Hannover 96 kommen Marco Friedl (FC Bayern II) und Benjamin Goller (Schalke) an die Weser. Besonders diskutiert wurde aber vor allem der Abgang des bisherigen Kapitäns Max Kruse. Ein Wechsel innerhalb der Bundesliga schloss Manager Baumann jüngst jedenfalls aus.

