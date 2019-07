Werder Bremen konkretisiert Transfer-Pläne – klare Ansagen von Trainer Florian Kohfeldt

Werder Bremen will sich für die kommende Bundesliga -Saison mit noch mindestens einem Außenverteidiger und einem defensiven Mittelfeldspieler verstärken. Dies erklärte Trainer Florian Kohfeldt nach dem Ende des zehntägigen Trainingslagers im österreichischen Zell am Ziller. „Wo wir jemanden holen müssen, der sofort spielen kann, ist in der Abwehr“, sagte der Werder -Coach. „Wir suchen jemanden, der weitestgehend beide Seiten spielen kann.“ Der neue Mann soll eine Alternative zu den vorerst gesetzten Außenverteidigern Ludwig Augustinsson (links) und Theodor Gebre Selassie (rechts) sein.

Zudem bestätigte Kohfeldt auch die Suche nach einem weiteren Mittelfeldspieler. „Wir haben unsere Wunschkandidaten, sind in Gesprächen und befinden uns schon nach dem Scouting-Stadium“, sagte der Coach. Zuletzt galt unter anderem der Schalker Omar Mascarell als potenzieller Kandidat bei den Bremern. Der 26-jährige Spanier ist in der Mittelfeldzentrale zu Hause und könnte den Job von Philipp Bargfrede übernehmen, der nach einer Knieoperation weiterhin ausfällt.

Kohfeldt über Werder-Transfers: Kein Zeitdruck

Was den Zeitpunkt möglicher Neuverpflichtungen angeht, betonte Kohfeldt, dass jeder Tag, an dem man einen Zugang früher bekomme, „ein guter Tag“ sei. Trotzdem könne es sein, „dass es noch dauert“, meinte der Bremer Trainer: „Wir werden nichts machen, um etwas gemacht zu haben. Da passieren die größten Fehler.“ Außerdem sei es in diesem Jahr kein Problem, neue Spieler erst kurz vor dem Saisonstart zu integrieren, „weil sie in ein Korsett kommen, in dem ganz viele schon da sind, die in der Rückrunde eine außergewöhnliche Leistung gebracht haben“.