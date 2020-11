Klubchef Baumann: Neuzugänge bei Werder Bremen selbst bei Rashica-Verkauf "nicht möglich"

Selbst bei einem Abschied Rashicas in der Winterpause (Leverkusen ist weiterhin am Spieler interessiert) wird es mit den dann eingenommenen Millionen indes keine Transfers beim SVW geben, um den vor allem in der Offensive tendenziell zu dünnen Kader aufzurüsten. "Es geht im Winter nicht darum, Spieler zu verpflichten, die uns sofort weiterhelfen", sagte Sport-Geschäftsführer Frank Baumann bei Radio Bremen. "Das ist nicht möglich, das muss man ganz realistisch so sehen." Stattdessen müsse man die Einnahmen nutzen, um den insbesondere durch die Corona-Pandemie in Schieflage geratenen Verein zu stabilisieren. Baumann: "*Wir sind in einer finanziell sehr, sehr angespannten Situation."*