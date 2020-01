Werder Bremen sucht Ersatz für Stürmer Niclas Füllkrug: Ex-Zweitliga-Profi Robert Glatzel offenbar im Fokus

Washington Post: Berater von Mesut Özil arbeiten an Transfer zu D.C. United

Medien: Emre Can verlässt Juventus Turin - Nationalspieler verhandelt mit Borussia Dortmund

Ex-Heidenheim-Profi Glatzel könnte Füllkrug ersetzen

Teure Transfers sind für Sportchef Frank Baumann nicht zu stämmen, daher muss sich der einstiger Werder-Kapitän in weniger prominenten Ligen umschauen. Offenbar ist ihm dabei der Ex-Heidenheimer Robert Glatzel aufgefallen. Laut Informationen von Sport.de soll der Profi, der im Sommer zum englischen Zweitligisten Cardiff City gewechselt ist , ein Kandidat für eine Leihe sein. Cardiff zahlte im Sommer schlappe sechs Millionen Euro für den deutschen Stürmer, der bislang in 18 Spielen nur vier Treffer erzielen konnte.

So richtig eingeschlagen hat der Stürmer, der im letzten Jahr noch 13 Mal in der zweiten Liga für Heidenheim traf, bei den Walisern also nicht. Deshalb soll sich der Klub mit einem Abgang anfreunden können. Auch der Südafrikaner Lebo Mothiba vom französischen Klub RC Straßburg solll im Blickfeld der Werderaner stehen. Zuletzt hielt sich Baumann hinsichtlich möglicher Transfers bedeckt. "Wenn etwas Passendes kommt, werden wir im Offensivbereich noch jemanden dazunehmen. Wir werden aber nicht aktionistisch", erklärte Baumann.