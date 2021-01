Werder-Boss Baumann über Transfer-Kandidaten: "Liegt nichts auf dem Tisch"

Werder Bremen hat zum Start der Transferphase noch keine Angebote für seine potenziellen Wechselkandidaten. "Es liegt nichts auf dem Tisch" , sagte Geschäftsführer Frank Baumann am Samstag dem TV-Sender Sky. Es sei "grundsätzlich richtig", dass der Bundesligist im Januar aus finanziellen Gründen eher Spieler abgeben müsse. Als mögliche Abgänge werden der derzeit verletzte Torjäger Milot Rashica und Angreifer Yuya Osako gehandelt. "Wenn der Preis stimmt, muss man sich zumindest damit auseinander setzen", sagte Baumann.

Dennoch wolle Werder nur Profis abgeben, wenn es sportlich zu verkraften sei. In der Offensive macht den Bremen die Entwicklung von Niclas Füllkrug große Hoffnung. Erstmals seit Ende Oktober steht der 27-Jährige wieder im Kader. Füllkrug wurde von Trainer Florian Kohfeldt in das Aufgebot für das Spiel gegen Union Berlin am Samstag berufen.