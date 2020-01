Werder Bremen gegen TSG 1899 Hoffenheim live im TV und im Online-Stream sehen

Bei Werder wird es ernst. Trotz des Sieges zum Rückrundenauftakt gegen Fortuna Düsseldorf (1:0) steckt Werder Bremen weiter im Abstiegskampf. "Wir sind 16.“, merkte Trainer Florian Kohfeldt beim Blick auf die Tabelle deutlich an. "Wir sind uns sehr bewusst, in welcher gefährlichen Situation wir uns befinden und wie instabil alles noch bei uns ist", sagte er und erklärte daher die Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) zu einem "sehr wichtigen Spiel".