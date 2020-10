Geiger kontert Eggestein: Kein Sieger zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim

Werder startete auch ohne Agu traumhaft in die Partie: In der 5. Minute flankte Rechtsverteidiger Theodor Gebre Selassie nach starkem Vorstoß in den TSG-Strafraum. Dort kam Maximilian Eggestein zuerst an den Ball und ließ Hoffenheims Torhüter Philipp Pentke keine Chance. Der Treffer beflügelte in der Folge aber die Gäste von Trainer Sebastian Hoeneß, die sich immer näher an das Bremer Tor heranarbeiteten. Und in der 22. Minute war es schließlich so weit: Nach Querpass von Sebastian Rudy bekam Dennis Geiger den Ball rechts im Strafraum. Der U21-Nationalspieler fackelte nicht lange und schoss den Ball rechts unter die Querlatte zum Ausgleich ein.