Werder Bremen und Schalke 04 steigen ab – Union Berlin sichert sich letztes Europa-Ticket

Werder Bremen steht als zweiter fixer Absteiger aus der Bundesliga fest. Der Traditionsklub von der Weser verlor mit 2:4 gegen Borussia Mönchengladbach und rutschte damit am letzten Spieltag noch auf den direkten Abstiegsplatz ab. Arminia Bielefeld konnte sich durch ein 2:0 gegen den VfB Stuttgart direkt retten, der 1. FC Köln gewann gegen Schlusslicht Schalke 04 mit 1:0 und schob sich noch auf den Relegationsplatz. In den Playoffs wird am 26. und 29. Mai der letzte Teilnehmer der kommenden Bundesliga-Saison ermittelt. Gegner ist der Tabelendritte der 2. Liga.

Die Bremer treten nun gemeinsam mit dem abgeschlagenen Schlusslicht aus Gelsenkirchen nach rund 40-jähriger Bundesliga-Zugehörigkeit den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit an. S04 hatte sich nach einer desaströsen Saison bereits Mitte April mit dem ersten Abstieg seit 1988 abfinden müssen. Wer unterdessen Gegner der Kölner in der Relegation wird, klärt sich am Sonntag. Um die drei Aufstiegsränge, von denen zwei zum direkten Aufstieg berechtigen, buhlen noch der VfL Bochum, Holstein Kiel und Greuther Fürth.