Werder Bremen wohl mit Transfer-Interesse an Ex-Hertha-Star Lazaro - Kommt Vogt aus Hoffenheim?

Der Wechsel von Lazaro an die Weser solle dem Medienbericht zufolge als Leihe ohne Kaufoption abgewickelt werden, so der Plan von Werder-Manager Frank Baumann. Der österreichische Nationalspieler ist rechter Mittelfeldspieler, kann aber auch als Rechtsverteidiger eingesetzt werden. Die abstiegsbedrohten Bremer können nach der schwachen Hinrunde vor allem Verstärkung in der Defensive gebrauchen. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt kassierte 41 Gegentore und damit mehr als jedes andere Mannschaft in der Liga.