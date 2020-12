Werder Bremen droht dunkler Dezember: Sieglos-Serie setzt sich auch gegen den VfB Stuttgart fort

Werder Bremen droht ein sportlich dunkler Dezember. Vor den nun anstehenden Bundesliga-Spielen bei RB Leipzig und gegen Borussia Dortmund verloren die Hanseaten zu Hause gegen den VfB Stuttgart mit 1:2 (0:1) und blieben damit zum siebten Mal in Folge ohne Sieg. In der Tabelle steht Werder damit weiter im Niemandsland - mit Blick auf das kommende Programm könnte es bis zum Jahreswechsel allerdings noch ungemütlich werden. Dieses Szenario konnte der zuvor auch fünfmal nacheinander sieglose VfB vorerst abwenden. Die Schwaben kamen durch einen Doppelpack von Silas Wamangituka (31., Foulelfmeter und 90.+1) zum Sieg und können sich nun sogar in Richtung der Europapokal-Ränge orientieren. Für Werder war ein später Treffer von Davie Selke (90.+3) zu wenig. Anzeige

Werder ging mit großen Personalproblemen in die Partie. So fehlten Trainer Florian Kohfeldt neben den verletzten Milos Veljkovic, Milot Rashica und Niklas Füllkrug auch die gesperrten Kevin Möhwald und Jean Manuel Mbom. Dennoch waren die Hanseaten in der Anfangsphase sofort um Spielkontrolle bemüht und suchten den Weg nach vorn. Schon nach acht Minuten hatte Yuya Osako die erste gute Gelegenheit. Sein Schuss aus rund 15 Metern rauschte aber knapp über das VfB-Tor. Was die Initialzündung für weitere Bremer Angriffe hätte sein können, entpuppte sich allerdings als Weckruf für die Stuttgarter, die in der Folge aktiver an der Partie teilnahmen.

Auch ohne ihren Top-Stürmer Nicolas Gonzalez brachte der VfB nun die ersten Offensivaktionen zu Stande und nahm den Platzherren ein wenig den Wind aus den Segeln. Zwingendes oder gar Zählbares sprang bei den Angriffen der Gäste zunächst jedoch nur selten heraus. Mit einem Schuss von Borna Sosa hatte Werder-Schlussmann Jiri Pavlenka keine großen Probleme (14.). Für die Führung benötigte der VfB einen ruhenden Ball. Bremens Tahith Chong agierte im eigenen Strafraum etwas ungeschickt gegen Wataru Endo. Der Japaner fiel und Schiedsrichter Frank Willenborg pfiff. Wamangituka verwandelte den anschließenden Foulelfmeter eiskalt. Bis zur Pause blieb das Spiel temporeich - große Chancen gab es aber auf beiden Seiten nicht mehr.