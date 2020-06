Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg live im TV und im Online-Stream sehen

Sollte alles nach dem Geschmack des VfL Wolfsburg laufen, wird das kein gutes Wochenende für Werder Bremen. Natürlich wollen die "Wölfe" primär das Nordduell der Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Hier im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen!) im Weserstadion gewinnen. Dass die Niedersachsen vor dem erneuten Einzug in die Europa League stehen und die Bremer vor dem Absturz in die Zweite Liga, dass konnte nach dem Hinspiel im Dezember noch niemand absehen. Werder gewann damals in Wolfsburg mit 3:2

Was genau beim nächsten Gegner alles schief lief, will Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner aus der Ferne gar nicht beurteilen. Gerade angesichts der Bremer 0:3-Pleite im Nachholspiel gegen Eintracht Frankfurt warnte der Österreicher sein Team aber vor dem angeschlagenen Tabellen-17. "Wir haben Respekt vor Werder Bremen, gerade vor der Qualität, die sie im Kader haben", sagte Glasner am Freitag. "Man kann gerade in der Bundesliga überhaupt nicht sagen, dass der automatisch gewinnt, der in der Tabelle weiter vorne steht."

Wie sehe ich das Spiel zwischen Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg live im TV?

Der Streamingdienst DAZN zeigt die Bundesliga-Partie zwischen Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg ab 13.15 Uhr live. Reporter ist Freddy Harder, Experte Sebastian Kneißl und Moderator Alex Schlüter. [Anzeige] Tipp: Das Spiel mit dem DAZN-Gratismonat direkt anschauen. Auch Prime Video darf die Partie für seine Kunden übertragen. Dort kommentieren Benni Zander und Ex-Trainer Markus Weinzierl. Anstoß der Partie ist um 13.30 Uhr.

Wird Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg live im Free-TV übertragen?

Nein! DAZN und Amazon Prime halten die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der Begegnung zwischen Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg ist am Sonntag ab 21.45 Uhr in den ARD-Regionalprogrammen im Free-TV zu sehen. DAZN-Kunden können einen Zusammenschnitt der Partie 40 Minuten nach dem Abpfiff sehen. Zudem wird es in der Halbzeit des 15.30-Uhr-Spiels bei Sky eine Zusammenfassung geben.

Kann ich Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg im Livestream verfolgen?

Wenn Ihr bereits DAZN-Kunden seid, müsst Ihr euch keine Sorgen machen. Beim Streamingdienst wird es einen Livestream über die vollen 90 Minuten geben. Habt Ihr kein DAZN-Abo, ist das auch kein Problem. Wer sich für DAZN interessiert und das Spiel zwischen Bremen und Wolfsburg beim Streamingdienst kostenlos verfolgen will, kann dies ebenfalls tun. Neukunden erhalten einen Freimonat. Zusätzlich können sich alle Amazon-Prime-Kunden das Spiel ohne Zusatzkosten beim Streaming-Dienst Prime Video ansehen.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg im Liveticker?