Werder Bremen forciert Wiederaufbau – Trainer Markus Anfang: "Endlich alle Spieler hier"

Auf diesen Moment hat Markus Anfang lange gewartet. Nach turbulenten Wochen hat der neue Trainer von Werder Bremen nun endlich Gewissheit, mit welchen Spielern er bis mindestens zum Winter planen kann. Es gibt keine Transferspekulationen mehr, die Länderspielpause ist zu Ende - es ist noch einmal ein Neustart für Anfang an der Weser. " Wir haben endlich alle Spieler hier ", sagte der Werder-Coach am Donnerstag. Jetzt kann er den vielzitierten Wiederaufbau auch mit konkreter Arbeit angehen.

Dass Werder die hektische Zeit des Umbruchs mit acht Punkten und damit einer Tuchfühlung zur Spitzengruppe der 2. Bundesliga überstanden hat, muss schon als Erfolg gewertet werden. Das sieht auch Anfang so. "Ich finde, dass wir uns in dieser Phase immer wieder gut präsentiert haben. Diesen Weg wollen wir beibehalten", sagte er vor der Partie beim FC Ingolstadt (Samstag, 13.30 Uhr/Sky). "Wir fahren nach Ingolstadt, um da zu gewinnen. So wollen wir auch auftreten", kündigte Anfang an.