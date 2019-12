Befreiungsschlag dank Rashica: Werder Bremen gewinnt Nord-Duell gegen den VfL Wolfsburg

Werder Bremen hat im Bundesliga-Keller einen ganz wichtigen Sieg gelandet. Nachdem die Bremer zuvor eine mehrfache Führung nicht über die Zeit schaukeln konnten und zwei Mal einen Ausgleich kassierten, entschied Milot Rashica das Nord-Duell beim VfL Wolfsburg mit einem Kuller-Schuss in der Schlussphase. Nach 90 Minuten stand es so 3:2 (2:1) aus Sicht der Bremer, die nun drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz haben. Zuvor hatten Rashica (13.) per Handelfmeter und Leonardo Bittencourt (39.) die Gäste in Führung geschossen, Wout Weghorst (36.) und William (73.) glichen für die Wolfsburger jeweils wieder aus.