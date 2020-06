Werder Bremen "zu naiv": Dietmar Hamann und Lothar Matthäus kritisieren Einstellung von Kohfeldt-Elf

Bei Werder Bremen gehen nach der 1:2-Niederlage beim Abstiegskampf-Mitkonkurrenten Mainz 05 langsam die Lichter aus. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt kann die Klasse nicht mehr direkt halten, muss das letzte Heimspiel gegen den 1. FC Köln gewinnen - und auf einen Patzer von Mitkonkurrent Fortuna Düsseldorf bei Union Berlin hoffen, um zumindest noch die Relegation zu erreichen. Nach der schmerzhaften Pleite in Mainz hat Sky -Experte Dietmar Hamann die Kohfeldt-Elf für ihre Einstellung kritisiert: "In vielen Situationen waren sie einfach zu naiv. Deswegen stehen sie auch da unten" , sagte der ehemalige Bayern-Spieler.

Und Hamann erklärte auch genau, was er von den Bremern in Mainz vermisst habe: "Die Abgezocktheit, dass du dir auch mal einen Freistoß erschleichst." Werder sei zudem "oft zu lieb", so Hamann. Auch "Körperkontakt" habe gefehlt. Das sah auch Experten-Kollege Lothar Matthäus so: "Wenn du im Abstiegskampf bist, musst du alle Zweikämpfe annehmen und die Chancen verwerten."