Deutlich weniger Fans als erlaubt: Werder Bremen will 14.000 Zuschauer beim ersten Heimspiel zulassen

Bundesliga-Absteiger SV Werder Bremen will bei seinem ersten Zweitliga-Heimspiel gegen Hannover 96 rund 14.000 Zuschauer in das Wohninvest Weserstadion lassen. Nach einer Entscheidung des Bremer Senats dürfte der Klub für die Partie am 24. Juli (20.30 Uhr/Sky und Sport1) sogar bis zu 21.000 Tickets verkaufen. "Da wir ein hochwertiges Hygienekonzept etablieren wollen, halten wir zum Saisonstart aber eine Größenordnung von 14.000 Zuschauern für realistisch. Wir wollen das dann stufenweise steigern - natürlich abhängig davon, welche Erfahrungen wir machen", sagte Werders Mediendirektor Michael Rudolph dem Multimediaportal Deichstube.de.

