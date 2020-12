Werder-Coach Kohfeldt: So hat sich das Trainer-Dasein durch Corona verändert

"In der Innenstadt war ich seit März nicht mehr. Wir haben seit der Sommerpause zu Hause auch keinen Besuch mehr empfangen. Das Risiko ist uns zu groß, es muss ja nicht mal eine Ansteckung geben, nur eine Quarantäne-Situation: Dann wäre ich zwei Wochen raus", erzählte der 38-Jährige, wies aber auch auf die positiven Aspekte hin: "Nach Hause kommen, Kinder, Familie. Ich bin mir allerdings der privilegierten Situation, in der ich lebe, bewusst: Wir haben ein Haus, in dem man sich wohlfühlen kann, wir haben einen Garten. Da gibt es auch schöne Situationen."

Weil in den leeren Bundesliga-Stadien die "Erstbenotung" durch die Fans seit Monaten fehle, müsse er das als Trainer an der Seitenlinie ausgleichen. "Du musst die Mannschaft ganz anders ansprechen. Ich habe selten so viel Körpersprachenanalysen gemacht in meinen Besprechungen wie in der Corona-Zeit", erklärte Kohfeldt. "Da geht es darum: Wie schaffen wir da unten als Gruppe - Spieler, Bank, der Staff auf der Tribüne -, wie schaffen wir für uns eine positive Atmosphäre auf dem Platz, die Spannung erzeugt?"