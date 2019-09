Werder-Fan Johanna Göddecke: „Unsere Moral stimmt, aber der Glaube ist gerade nicht wirklich da"

Bremen. Johanna Göddecke war 14, als sie zur WM 2006 in Deutschland ihre Leidenschaft für den Fußball entdeckte. Nach dem Turnier musste nur noch ein passender Verein her. Die Wahl fiel auf Werder Bremen, wo damals Nationalspieler wie Hugo Almeida und Diego für Furore sorgten. Mittlerweile ist die gebürtige Sauerländerin grün-weiß durch und durch. Im Interview verrät sie, wer Bremens Spieler der Saison wird, warum sich die Fans keine Sorgen um Florian Kohfeldt machen müssen und warum sie den HSV nicht vermisst.

Frau Göddecke, Werder Bremen ist nach schweren Jahren wieder stabil unterwegs. Wie hat sich die Stimmung unter den Fans verändert? Man kommt auf jeden Fall schwerer an Karten. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und die Erwartungshaltung ist natürlich gestiegen.

Teilen Sie die Zielsetzung Ihres Vereins? Ja, schon. Europa ist drin und ein einstelliger Tabellenplatz wird erwartet. Letzte Saison war ich aber nicht enttäuscht, dass wir das internationale Geschäft verpasst haben. Man sieht jetzt, dass es zu früh gewesen wäre.

Wegen der vielen Verletzten? Ja, das ist unfassbar. Es fehlen am Samstag wahrscheinlich zwölf Spieler. Am Wochenende stand Christian Groß auf dem Feld. Er spielt sonst in der vierten Liga und hat es gut gemacht, aber man sieht schon, was für Maßnahmen ergriffen werden müssen.

Gibt es eine Erklärung? Es versteht niemand, zumal vor der Saison ein neuer Arzt die medizinische Abteilung übernommen hat, der keine zusätzliche Praxis betreut und nur für Bremen da ist.

Wie sehr trauern Sie Max Kruse hinterher? Ich habe jetzt keinen großen Herzschmerz. Mal sehen, wie das Mitte der Saison ist. Natürlich fehlt er uns, unter anderem als sicherer Elfmeterschütze, aber andere Spieler rücken in den Fokus.

Zum Beispiel? Wer wird Ihr Spieler der Saison? Yuya Osako. Er hat Übersicht, eine starke Ballan- und -mitnahme und ist schnell. Aber er ist jetzt ist auch noch verletzt.

Keine leichte Aufgabe für Florian Kohfeldt. Machen Sie sich Sorgen, dass er bald das Weite sucht? Nein, er hatte schon lukrativere Angebote und ist immer noch hier. Das spricht für ihn und Werder. Er wird seinen Vertrag erfüllen.

Was erwarten Sie vom Spiel gegen RB Leipzig? Ich erwarte in der aktuellen Situation gar nichts. Leipzig ist gerade so stark. Unsere Moral stimmt, aber der Glaube ist gerade nicht wirklich da, obwohl wir in Heimspielen immer ganz gut ausgesehen haben.

Was macht die Bremen-Fans aus? Ich weiß, das sagt jeder. Aber wir stehen tatsächlich bedingungslos hinter der Mannschaft. Bei anderen Clubs werden Mannschafts-Busse blockiert, wenn's es mal nicht läuft. Sowas passiert bei uns einfach nicht. Außerdem setzen sich die Bremer aktiv gegen jede Form von Diskriminierung ein.

Was müssen Gäste in Bremen unbedingt gemacht haben? Das Schöne ist, dass hier alles, was man sehen muss, nah zusammen liegt. Vor dem Spiel muss man zum Roland, zu den Stadtmusikanten und zum Rathaus gehen, danach zur Schlachte, unsere Uferpromenade an der Weser, und zum Spiel im schönstgelegenen Stadion der Welt. Am Ende dann ab ins Viertel. Das mögen alle Gästefans. Zumindest wird uns das immer gesagt.

Zum Abschluss, vermissen Sie eigentlich mittlerweile den HSV? Ich hätte nicht gedacht, dass sie zwei Jahre unten hängen, aber wegen mir müssen sie nicht in der ersten Liga spielen, auch wenn die Derbys fehlen. Da läuft einfach so viel falsch in diesem Verein. Martin Harnik ist ja jetzt von uns nach Hamburg ausgeliehen. Ich habe da neulich einen guten Tweet gelesen: Entweder er schießt den HSV wieder hoch und wird fest verpflichtet. Oder sie bleiben unten, er kommt zurück zu uns und wird dann als Held gefeiert.

