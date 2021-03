Werder II meldet nicht für 3. Liga: Chancen steigen für TSV Havelse

Das werden die Havelser gerne hören: Der SV Werder Bremen II, punktgleich mit dem TSV in der Regionalliga Nord und mit einem Spiel in der Hinterhand, verzichtet aus sportlichen und wirtschaftlichen Gründen auf das Zulassungsverfahren. "Sowohl die U23 als auch unsere U19 haben aufgrund der Corona-Pandemie sehr wenig Spiele gemacht, so dass für rund ein Jahr die Spiel- und somit Wettkampfpraxis fehlt", sagt Werder-Geschäftsführer Frank Baumann.

Chancen sind so gut wie lange nicht

Wie gut sind die sportlichen Voraussetzungen nach dem Verzicht der Werder-Reserve wirklich? So gut wie lange nicht – wäre da nicht die coronabedingte Zwangspause. Die Havelser standen in der Liga letztmals am 25. Oktober auf dem Platz (3:0 gegen den HSC). Am Mittwoch treffen sich die 22 Vereine zu einer Videokonferenz, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Ausgang? Offen. „Ich bin davon überzeugt, dass es einen sportlichen Wettkampf gibt“, sagt Havelses Trainer Jan Zimmermann. „Dafür haben wir genug Zeit. Wir nehmen jeden Modus, der da kommt.“

Übrigens: Der Meister würde am Ende der Saison nicht direkt aufsteigen. Der Nord-Meister spielt Ende Mai gegen den Bayern-Meister in zwei Relegationsspielen um einen Platz in Liga drei. Genau diese Termine zwängen die Liga in ein enges Zeitfenster.