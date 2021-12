Johan Micoud: So blickt das Ausland auf das Bundesliga-Duell zwischen dem BVB und dem FC Bayern

Johan Micoud wird den Klassiker zwischen Borussia Dortmund und Bayern München zu Hause in Bordeaux verfolgen. Der Franzose, der sich einst bei Werder Bremen in den Legendenstatus kickte (Doublesieger 2004), ist heute als Winzer und TV-Experte tätig. Im SPORTBUZZER-Interview erklärt Micoud, warum er in seiner Heimat für den deutschen Fußball kämpfen muss und welchen Stellenwert das Topspiel für ihn hat.

Anzeige