Zweitliga-Experte Mattuschka macht den Check: Warum Bremen aufsteigt und es der HSV schwer haben wird

Drei Spieltage vor dem Saisonende ist im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga noch alles offen. Keines der Top-Teams konnte bislang den Sprung in die Bundesliga perfekt machen. Wer macht in der Riege der Spitzen-Mannschaften um Werder, Schalke, Darmstadt und Co. das Rennen? Sky-Experte Torsten Mattuschka macht für den SPORTBUZZER den Aufstiegscheck.