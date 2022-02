Werder, Schalke, HSV auf Angriffskurs - Der Zweitliga-Check: Wer hat die besten Aufstiegschancen?

Der Hamburger SV, Werder Bremen und Schalke 04 sind in der 2. Liga auf dem Vormarsch, das haben sie am vergangenen Wochenende erneut eindrucksvoll bewiesen. Besonders der HSV setzte mit einem 5:0-Auswärtssieg beim Spitzenreiter Darmstadt ein absolutes Statement. Kehren die Traditionsklubs zurück in die Bundesliga? Anzeige

Das Rennen um die begehrten Aufstiegsplätze ist eng. Zwischen Tabellenführer Darmstadt und dem Sechsten aus Heidenheim liegen nach 21 Spieltagen nur zwei Punkte. Der SPORTBUZZER macht den Check, wer die besten Karten im Rennen um die Bundesliga hat.

Darmstadt 98: Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht hatte vor Saisonbeginn keiner auf der Rechnung im Kampf um den Aufstieg und noch beträgt trotz der deftigen Klatsche gegen den HSV der Vorsprung vor Werder und St. Pauli einen Punkt. Darmstadt hat die stärkste Offensive der Liga - 45 Tore hat kein anderes Team erzielt. Besonders treffsicher sind die Stürmer Luca Pfeiffer und Phillip Tietz, die jeweils zwölf Tore beisteuerten. Dazu kommt eine stabile Defensive mit Marcel Schuhen als großem Rückhalt. Der Torwart spielte in dieser Saison schon acht Mal zu Null. Dazu stimmt dem Vernehmen nach der Teamgeist. Allerdings: Darmstadts Stärken haben sich herumgesprochen und als Gejagter ist der Druck immer größer.



FC St. Pauli: Beim souveränen Herbstmeister läuft es aktuell nicht rund. Beim 2:2 gegen den SC Paderborn blieben die Kiezkicker im fünften Spiel nacheinander ohne Sieg. "Wir haben uns im Laufe der Hinserie einen kleinen Bonus erspielt. Jetzt ist uns ein bisschen die Leichtigkeit abhanden gekommen“, sagte Trainer Timo Schultz. Dennoch: St. Pauli hat zusammen mit Schalke hinter Darmstadt die beste Offensive der Liga. Dazu Guido Burgstaller, der gemeinsam mit Simon Terodde mit jeweils 15 Treffern die Torschützenliste der 2. Liga anführt. Für St. Pauli spricht zudem der Teamgeist sowie die Heimstärke. Mit acht Siegen, zwei Unentschieden und damit 26 Punkten ist das Team das beste der Liga.

Werder Bremen: Sechs Siege am Stück und dabei 20 erzielte Tore wecken große Hoffnungen auf eine schnelle Bundesliga-Rückkehr der Bremer. Der zuletzt in Topform spielende Stürmer Marvin Ducksch weiß aber, dass der Aufstieg kein Selbstläufer wird. "Ich glaube, es kommt darauf an, wie wir mit einem Rückschlag umgehen, den es mit Sicherheit noch geben wird. Das ist entscheidend. Wir wollen von da oben nicht mehr weg." Großen Anteil an dem Aufschwung an der Weser hat Trainer Ole Werner. Er übernahm den Job nach dem ganzen Impf-Theater um Vorgänger Markus Anfang. Seitdem hat er mit Ruhe die Bremer zu einem Top-Kandidaten für den Wiederaufstieg geformt. Der Kader hat in jedem Fall die Qualität, um wieder zurückzukehren.

Hamburger SV: Seit fünf Ligaspielen ist der Hamburger SV jetzt in der 2. Liga ohne Niederlage, das krachende 5:0 bei Darmstadt am vergangenen Wochenende war ein dickes Ausrufezeichen. Trainer Tim Walter sieht sein Team für den Rest der Saison bestens gerüstet. Mit 34 Punkten, nur einen Zähler hinter einem Aufstiegsplatz, ist alles im grünen Bereich. "Was die anderen machen in der Liga, dass es sehr ausgeglichen ist, das ist vielleicht für die anderen wichtig. Für uns ist nur wichtig, was wir machen. Deswegen bleiben wir bei uns.“ Wichtig: Mit Robert Glatzel, der allein gegen Darmstadt vier Mal traf, hat der HSV wieder einen echten Knipser in den eigenen Reihen. Aber der HSV hat natürlich Druck: Drei Mal hat es bisher mit dem Aufstieg nicht geklappt, jetzt der vierte Anlauf. Das Potential ist da, in den vergangenen Jahren ist der HSV aber immer auf der Zielgeraden eingebrochen. Walters Sätze hören sich aber so an, als hätte jeder begriffen, worum es geht. "Wir wollen besser werden. Wir wollen noch mehr Fehler abstellen. Wir wollen noch mehr Energie reinwerfen.“

Schalke 04: Das Team von Trainer Dimitrios Grammozis hat sich in der Spitzengruppe festgebissen, ist seit fünf Spielen unbesiegt. Schalkes Plus: Torjäger Simon Terodde, der schon wieder 15 Treffer auf seinem Konto hat. "Wir haben eine Truppe mit super Typen, die ihr eigenes Ego zurückstellen", sagte Stürmer Marius Bülter zuletzt. Das war in der katastrophalen Abstiegssaison nicht der Fall. "Der Spirit, den wir in der Mannschaft haben, ist überragend. Über allem steht das große Ziel, das wir gemeinsam haben." Und das ist die direkte Rückkehr in die Bundesliga. Das Team hat hinter Werder und dem HSV mit 32,75 Millionen Euro den dritthöchsten Marktwert der Liga laut transfermarkt.de und wirkt gefestigt. Schalke wird bis zum Ende um den Aufstieg mitspielen.