Werder-Shootingstar Johannes Eggestein verlängert Vertrag in Bremen

Auch Trainer Florian Kohfeldt lobte den Bruder von Nationalspieler Maximilian Eggestein, mit dem die Bremer ebenfalls gerne verlängern wollen, für seine Fortschritte. "Ich kenne Jojo bereits seit seinen Anfängen bei Werder und durfte seine Entwicklung in der U 23 und bei den Profis mitverfolgen. Es war für ihn sicherlich kein leichter Weg, sich aus der Jugend in die Bundesliga zu spielen, doch er hat immer an sich und den Weg, den wir mit ihm gehen wollen, geglaubt. Johannes ist ein sehr intelligenter Spieler, mit einem ausgeprägten Torinstinkt. In unseren Planungen für die Zukunft trauen wir ihm eine große Rolle zu", so Kohfeldt.