Werder-Sportchef Baumann bestätigt: Kruse sagt Bremen ab – "Möchte etwas anderes machen"

Max Kruse wird nicht zu Werder Bremen zurückkehren. Das bestätigte Sportchef Frank Baumann am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. "Wir haben uns in den vergangenen Wochen und Tagen damit beschäftigt, aber er will was anderes machen. Wir können damit gut leben", erklärte der Bremer Geschäftsführer. Kruses neuen Klub nannte Baumann nicht. Zuletzt wurde er mit Hertha BSC und dem 1. FC Union Berlin in Verbindung gebracht.