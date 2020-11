Werder-Sportchef Baumann fordert Geduld: "Gehen einen Schritt zurück" - Rashica-Abgang möglich

Werder Bremens Manager Frank Baumann sieht seinen Klub weiter vor einem schweren Weg. "Es wird für uns eine schwierige Saison bleiben. Wir haben ein sehr kompliziertes letztes Jahr hinter uns, im Kader an Erfahrung und Qualität verloren. Nach Europa schaut da garantiert niemand“, sagte der 45-Jährige dem Kicker.

Das Team von Trainer Florian Kohfeldt, das in der Vorsaison erst in der Relegation den Abstieg verhinderte, holte zehn Punkte aus sieben Partien. Baumann steht angesichts der Corona-Pandemie auch wirtschaftlich vor großen Herausforderungen. "Die Auswirkungen von Corona werden nicht binnen sechs oder zehn Monaten zu bewältigen sein. Ich gehe davon aus, dass wir auch im nächsten Sommer Transferüberschüsse erzielen müssen“ sagte der Ex-Nationalspieler. So sei ein Transfer von Milot Rashica, der zuvor platzte, auch im Winter nicht ausgeschlossen.

„Wir geben ihn nicht unter Wert ab“, sagte Baumann, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft. „Ich bin bei diesem Thema weiterhin entspannt und gehe davon aus, dass der Aufsichtsrat irgendwann im Winter auf mich zukommt“, sagte Baumann.