Werder-Sportchef Baumann kann sich Pizarro bei Bremen und Bayern vorstellen

Werder Bremens Sportchef Frank Baumann kann sich Claudio Pizarro nach dem Ende der Karriere auch in einer Doppelrolle bei den Hanseaten und Bayern München vorstellen. „Vielleicht ist es ja auch eine gemeinsame Geschichte, die da entstehen kann, gemeinsam mit Bayern“, sagte der Bremer Geschäftsführer am Donnerstag vor dem Doppel-Duell mit dem deutschen Rekordmeister am Samstag in der Bundesliga (15.30 Uhr, hier im SPORTBUZZER-Liveticker!) und am kommenden Mittwoch im DFB-Pokal-Halbfinale (20.45 Uhr) an. „Vielleicht auch gemeinsam mit der Deutschen Fußball Liga.“