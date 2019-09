Werder-Sportchef Baumann kritisiert Land Bremen scharf: "Uns werden Knüppel zwischen die Beine geworfen"

Ist die Bremer Landespolitik Schuld an der Stagnation des SV Werder Bremen? Der Ansicht ist zumindest Werder-Sportchef Frank Baumann. Der neueste Auslöser des Streits sind die Polizeitkosten, die die Deutsche Fußball-Liga der Stadt Bremen bezahlen muss. Die DFL will sich ein Teil des Gelder bei Werder zurückholen.

Der Hintergrund des Streits

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) sprach von einem wichtigen Schritt und riet dem Bremer Bundesligisten zugleich, sich zu wehren und gegen das Abwälzen der Kosten durch die DFL vorzugehen. Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald erneuerte jedoch zunächst einmal seine Kritik an der Bremer Politik: „Es wird einmal mehr deutlich, dass entgegen der Verlautbarungen der Initiatoren des Gesetzes der SV Werder Bremen großen finanziellen Schaden nimmt und einen nicht unerheblichen Wettbewerbsnachteil erfährt“, wird Hess-Grunewald in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Auch Baumann kritisiert die Landespolitik scharf. " Wir sind der einzige Bundesliga-Standort, der in den letzten Jahren keinen Euro, keinen Cent von der Stadt bekommen ha t, was Infrastruktur betrifft. Wir wissen, dass es unter den Politikern auch Werder-Fans gibt. Außer netten Worten haben wir in den letzten Jahren aber nichts bekommen...“

Polizeikosten beschäftigen Bremen seit Jahren

Um die Erstattung zusätzlicher Polizeikosten bei Hochrisikospielen gibt es seit längerem Streit. Auslöser der juristischen Auseinandersetzung war ein Gebührenbescheid des Landes Bremen für einen umfangreichen Polizeieinsatz im Jahr 2015. Im März 2019 entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass eine Beteiligung der Vereine bei Hochrisikospielen grundsätzlich rechtens ist.

Mit dem Urteil im Rücken versucht Bremens Innensenator auch Ressortchefs in anderen Bundesländer für die Idee zu gewinnen. Er werde sich mit „interessierten Kollegen“ in Kürze in Mainz treffen, um Modalitäten für einen Fußballsolidarfonds zu besprechen und dazu eine länderübergreifende Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen, kündigte Mäurer an.