Werder-Sportchef Baumann trotzt der Krise: Kohfeldt weiter "der richtige Trainer"

Werder Bremens Sport-Geschäftsführer Frank Baumann hat Trainer Florian Kohfeldt trotz nach der bitteren 1:4-Niederlage gegen Bayer Leverkusen erneut Rückendeckung gegeben. "Ich bleibe dabei, dass Florian für diese Situation, für diese Mannschaft und für diesen Verein der richtige Trainer ist" , sagte Baumann am Dienstag bei einer Online-Pressekonferenz in Bremen.

Zum Abstiegskampf, in dem der Tabellenvorletzte am Vortag einen weiteren Rückschlag erlitten hatte, sagte Baumann: "Das ist ein Marathonlauf, den wir in den nächsten Wochen zu absolvieren haben und kein Sprint über 90 Minuten." Man werde "alles investieren", um den Klassenerhalt zu schaffen.