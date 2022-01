Werder-Sportchef Frank Baumann: Entscheidung über eigene Zukunft hat Zeit

Werder Bremens Sportchef Frank Baumann will sich mit einer Entscheidung über seine Zukunft beim Zweitligisten Zeit lassen. "Wir haben uns nie festgelegt und werden das auch weiterhin nicht tun. Ich will Ende Januar nicht als die Deadline setzen", sagte Baumann dem Kicker.

Sportlich lief es bei den Bremern zuletzt richtig gut. Werder feierte bereits am Samstag beim 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf seinen nächsten Erfolg. "Es ist ein schönes Gefühl, mit einem Sieg ins neue Jahr zu starten. Und nur auf das Ergebnis geblickt, ist es ein Traumstart", sagte Coach Ole Werner. Seit der 33-Jährige die Nachfolge von Markus Anfang an der Weser angetreten hat, geht es beim Bundesliga-Absteiger konsequent bergauf. Vier Spiele, vier Siege. Am 19. Spieltag musste auch der Nordrivale HSV nach seinem 1:1 bei Dynamo Dresden die Bremer in der Tabelle vorbeilassen.