Werder-Trainer Florian Kohfeldt schießt im Abstiegskampf gegen Kritiker: "Bin der Beste"

Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt hat sich gegen die deutliche Kritik von ehemaligen Werder-Stars gewehrt. "Ich bin nach wie vor der Beste auf dieser Position", sagte der Coach des stark abstiegsgefährdeten Bundesligisten am Freitag in einer virtuellen Pressekonferenz. Die harten Worte gegen ihn tun ihm jedoch "sehr weh". "Aber es fördert bei mir eher eine gewisse Form von Trotz. Und ich werde es trotzdem allen zeigen", sagte der 37-Jährige. An Rücktritt habe er bislang noch "nicht gedacht".