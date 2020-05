Werder-Coach Kohfeldt nach Sieg in Freiburg kämpferisch – Lemke kritisiert: "Unbremisch"

Die Schreie der Erleichterung bei Werder Bremen hallten von den nahezu leeren Rängen des Schwarzwald-Stadions wider. Trainer Florian Kohfeldt und seine Spieler brüllten ihre Freude über den immens wichtigen 1:0 (1:0)-Sieg beim SC Freiburg am Samstagnachmittag einfach frei heraus. Aber wenige Sekunden nach dem Abpfiff eilte Kohfeldt dann schon in die Kabine. "Aus Selbstschutz, weil ich natürlich den ein oder anderen gerne in den Arm genommen hätte, aber das geht in diesen Zeiten nicht", sagte der 37-Jährige mit Blick auf die Corona-Krise. "Deswegen bin ich rein gegangen, habe mich auf meinen Stuhl gesetzt und gefreut."

Dank des ersten Bundesliga-Siegs seit Januar verkürzten die stark abstiegsbedrohten Bremer zumindest vorerst den Abstand auf Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsrang auf zwei Punkte. Die Fortuna tritt erst am Sonntag (18 Uhr/Sky) im Derby beim 1. FC Köln an. Leonardo Bittencourt hatte in der 19. Minute für den hart erkämpften und letztlich auch glücklichen Bremer Sieg gesorgt. "Das war ein erster Schritt, nicht mehr, aber es war ein erster Schritt", mahnte Kohfeldt. "Die Erleichterung, wenn der Schiedsrichter abpfeift, ist groß.“

Werder-Trainer Kohfeldt: "Müssen Fokus aufrechterhalten"

Im TV-Interview bei Sky nahm der zuletzt von zahlreichen Werder-Legenden und Experten scharf kritisierte Kohfeldt sein Team nach dem Erfolgserlebnis nun in die Pflicht. "Diese Energie müssen wir weitergeben, den Fokus müssen wir aufrechterhalten. Wir müssen in dem Modus bleiben, es war eines unserer letzten neun Finals. Die Basis bleibt der Kampf und die Leidenschaft", forderte der 37-Jährige.

Kohfeldt selbst hatte sich am Freitag vor dem Freiburg-Spiel kämpferisch gezeigt: "Ich bin nach wie vor der Beste auf dieser Position", sagte der Werder-Coach. Bremen-Idole wie Rune Bratseth oder Dieter Burdenski stellten in den vergangenen Tagen Kohfeldt öffentlich in Frage. Das führte dazu, dass selbst Gegner-Trainer Christian Streich für Kohfeldt in die Bresche sprang. "Wenn ich gesehen, gehört und gelesen habe, was einige Leute, ehemalige Spieler von Bremen und sogenannte Experten abgelassen haben, da muss ich sagen, das ist unmöglich", sagte Streich. "Da muss ich sagen, ob diese Leute nicht mal nachdenken, bevor sie irgendwelche Sachen in die Mikrofone schwätzen."

Werders lautester Mann stand nicht mal auf dem Spielfeld. Kohfeldt gab stattdessen an der Seitenlinie alles. Er war permanent in Bewegung, und dank der Geisterkulisse hörte man fast jedes seiner Kommandos: „Rhythmuswechsel!“, „Umstellen auf Dreierkette!“, „Weiter, weiter!“ - Kohfeldt ließ kaum eine Aktion unkommentiert.