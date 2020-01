Werder-Trainer Florian Kohfeldt wütet nach Moisander-Rot über "ahnungslose" Regel-Macher

Werder Bremen hat am ersten Spieltag der Bundesliga -Rückrunde einen bittersüßen 1:0-Sieg über Fortuna Düsseldorf gefeiert. Bittersüß, weil die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt zwar nach langer Durststrecke (zuvor vier Niederlagen in Folge) wieder eine Partie gewann - aber kurz vor Ende des Spiels die beiden Verteidiger Kevin Vogt mit einer Gehirnerschütterung und Kapitän Niklas Moisander durch eine Gelb-Rote Karte verlor. Für Kohfeldt ist der Platzverweis ein echtes Ärgernis. Bei Sky antwortete er auf die Frage, ob er den Moisander-Platzverweis nachvollziehen könne, mit: "Ganz klar nein."

Was war passiert? Neuzugang Vogt war nach einem unglücklichen Zusammenprall mit dem eigenen Torhüter Jiri Pavlenka kurz bewusstlos und musste mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Moisander, der finnische Kapitän der Bremer, reagierte emotional und startete so eine Rudelbildung. Dafür sah er von Schiedsrichter Felix Brych die Gelb-Rote Karte. "* Kevin sah nicht gut aus, Pavlenka wurde vor den Kopf getreten. Das war dann emotional. Ich habe reagiert, dadurch habe ich die zweite Gelbe bekommen, das war sehr enttäuschend, ich konnte es nicht glauben"*, sagte Moisander nach dem Spiel. "Ich habe mit dem Schiedsrichter gesprochen, er hat gesagt, meine Reaktion war zu viel."

Kohfeldt: "*Da machen Leute Regeln, die haben vom Fußball aber mal gar keine Ahnung"*

Zum Hintergrund: Die Schiedsrichter wurden kurz vor Rückrundenstart angewiesen, unter anderem bei Rudelbildungen härter vorzugehen und schneller als vorher einen Platzverweis auszusprechen. Laut Kohfeldt sei es klar gewesen, "dass wieder Expempel statuiert werden". Dass dies in seinem Spiel passierte, ärgerte den Werder-Coach sehr: "Da liegen in der 92. Minute zwei Spieler mit Kopfverletzungen auf dem Platz, einer läuft blau an - und dann gibst du dem Kapitän der Mannschaft Gelb-Rot, weil er eine Rudelbildung auslöst."