Werder-Trainer Kohfeldt sieht Foulspiel vor Pavlenka-Fehlgriff in Köln: "Er drückt die Arme weg"

Was war passiert? Nach einer Flanke in den Strafraum stiegen außerhalb des Fünfmeterraums Köln-Stürmer Emmanuel Dennis und Pavlenka im Kampf um den Ball in die Luft, Dennis ist eher am Ball, Pavlenka greift vorbei - und Hector schiebt den Ball ins leere Tor. Für Florian Kohfeldt ging dem Treffer aber ein Foulspiel voraus. "Dennis drückt die Arme von Pavlenka weg. Der Torwart darf mit der Hand zum Ball gehen und braucht schon beide Arme und wenn dem Torwart die Arme weggedrückt werden, ist das ein klares Foulspiel. Deshalb muss der VAR eingreifen", sagte der Werder-Trainer nach der Partie am Sky-Mikro.