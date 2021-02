Werder-Trainer Kohfeldt motzt nach Pleite bei Hoffenheim: "Das war kollektiv gar nichts"

Auch Kohfeldts Spieler legten ihre Finger in die Wunde: "Die ersten zwei Tore waren extrem billig. Das ist uns in dieser Saison noch nicht passiert", sagte Theodor Gebre Selassie. "Das hat unser Spiel zerstört." Teamkollege Ömer Toprak ergänzte: "Es hat nirgends gepasst. Wir haben alles vermissen lassen, was wir in den vergangenen Wochen gezeigt haben." Tatsächlich waren die Bremer historisch schwach. Die Pleite in Hoffenheim war die höchste Saisonpleite für die Bremer, die zuvor in sieben Pflichtspielen in Serie nicht mehr als ein Gegentor kassiert hatten.