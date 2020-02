Werder-Trainer Kohfeldt nach BVB-Pleite kämpferisch: "Auch, wenn ich für die Aussage auf die Fresse kriege"

Nach der neunten Pleite aus den vergangenen zehn Bundesliga-Spielen schaltete zumindest Florian Kohfeldt in den Angriffsmodus und wandte sich an seine Kritiker. "Auch, wenn ich für diese Aussage wieder auf die Fresse kriege: Ich habe in den Spielen in Leipzig und heute gegen Dortmund positive Dinge gesehen", meinte der Trainer von Werder Bremen nach dem 0:2 gegen Borussia Dortmund am Samstag bei Sky und verwies anschließen auf zahlreiche Dinge, die ihn trotz der Dauer-Krise positiv stimmen würden. Er nannte die Rückkehr von verletzten Spielern, die insgesamt besseren Trainingsleistungen, die eigenen Fans. Einzig: Auch gegen den BVB halfen diese vermeintlichen Mutmacher nicht.

Kohfeldt: "Ich will nichts schönreden. Ich weiß, dass wir in einer dramatischen Situation sind und nur noch wenig Zeit haben." Eine Aufgabe kommt in der Gedankenwelt des 37-Jährigen jedoch nicht im Ansatz vor. "Natürlich kostet das Kraft", meinte der Werder-Trainer, der zugab, dass sich der Klub "seit Oktober in einem absoluten Negativtrend" befinde: "Aber ich bin hier und kämpfe zusammen mit der Mannschaft. Ausruhen kann ich mich im Mai. Dann mache ich Urlaub. Das verspreche ich auch meiner Frau."

Werder-Kapitän Moisander: "Niemand glaubt mehr an uns" Durch den zeitgleichen Sieg des direkten Konkurrenten Düsseldorf beim SC Freiburg (2:0) rutschte Werder sogar auf den 17. Tabellenplatz ab, der Rückstand auf die Fortuna beträgt drei Punkte. "Ich habe die anderen Ergebnisse gesehen. Das macht es nicht leichter. Niemand glaubt mehr an uns, wir tun es. Es ist noch alles möglich. Jetzt kommt Frankfurt, da geht es 'All in'", meinte Kapitän Niklas Moisander.

