Werder-Trainer Kohfeldt vor Relegations-Rückspiel in Heidenheim: "Davon geträumt, als wir klein waren"

Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt geht mit großer Vorfreude in das Rückspiel in der Relegation am Montagabend (20.30 Uhr/ DAZN und Amazon Prime) beim 1. FC Heidenheim. Nach dem 0:0 im Hinspiel sind die Vorzeichen zwar nicht so, wie man sich das beim Favoriten aus der Bundesliga eigentlich vorgestellt hatte, dennoch habe sich mit ein paar Tagen Abstand wieder etwas mehr Zuversicht breitgemacht an der Weser, sagte Kohfeldt. "Am Donnerstag waren wir sehr, sehr enttäuscht über unsere Leistung. Aber wir haben immerhin das Teilziel erreicht, ohne Gegentor geblieben zu sein." So sei die Ausgangslage zwar "nicht überragend", sie lasse den Bremern aber "genug Möglichkeiten, das Ganze zu überstehen".

Der 37-Jährige Coach wolle den Druck, der auf ihm persönlich und der Mannschaft lastet, jedoch ummünzen in positives Gedankengut. Er sieht die Möglichkeit, nach einer vermurksten Saison, "in der wir schon tot waren", noch etwas Großes zu erreichen. "Das sind die Tage, wo Geschichten geschrieben werden. Da haben wir alle von geträumt, als wir klein waren – also, auf geht’s nach Heidenheim!"