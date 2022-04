Werder-Verbleib von Füllkrug und Ducksch? Clemens Fritz äußert sich zu Zukunft von Sturm-Duo

Profifußball-Leiter Clemens Fritz rechnet unabhängig von der Spielklasse in der nächsten Saison mit dem Verbleib des Sturm-Duos Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch bei Werder Bremen. "Wir haben das Heft des Handelns in der Hand, ich bin sehr zuversichtlich, weil ich weiß, dass sowohl Marvin als auch Niclas sich sehr wohl fühlen in Bremen", sagte der 41-Jährige am Dienstag bei einer Medienrunde. Beide haben laufende Verträge an der Weser. "Was danach kommt, das werden wir sehen."

