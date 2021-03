Werder verpasst drei Punkte in Köln: Torwart Pavlenka patzt kurz vor Schluss 

Ein Patzer von Werder Bremens Keeper Jiri Pavlenka hat dem 1. FC Köln im Abstiegskampf der Bundesliga einen wichtigen Punkt beschert. Der Tscheche verursachte mit mangelhaften Durchsetzungsvermögen bei einem hohen Ball den Ausgleichstreffer von Jonas Hector (83. Minute) zum 1:1 (0:0)-Endstand, zuvor waren die Bremer durch ein Kopfball-Tor von Josh Sargent (66.) in Führung gegangen. Durch den Punktgewinn am Sonntagnachmittag vergrößerte die Kölner Mannschaft von Trainer Markus Gisdol den Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz auf vier Zähler. Werder hat mit einem Nachholspiel in der Hinterhand (Mittwoch gegen Arminia Bielefeld) nach dem 24. Spieltag neun Zähler Vorsprung auf den Vorletzten aus Bielefeld. Anzeige

Bei den Kölnern gab Ex-Nationalspieler Max Meyer sein Startelf-Debüt. In den ersten fünf Bundesliga-Spielen seit seinem Winter-Wechsel von Crystal Palace hatte der 25-Jährige bei drei Einsätzen nur insgesamt 40 von 450 möglichen Minuten auf dem Platz gestanden. Insgesamt wechselte Gisdol im Vergleich zum 1:5 beim FC Bayern in der Vorwoche viermal. Neu dabei waren auch Jan Thielmann, Noah Katterbach und Jannes Horn. Sie ersetzten Sava-Arangel Cestic, Salih Özcan und Emmanuel Dennis, die alle auf der Bank sitzen, sowie den gelbgesperrten Rafael Czichos. Bremens Trainer Florian Kohfeldt nahm nach dem 2:1 gegen Eintracht Frankfurt zwei Änderungen vor. Ludwig Augustinsson und Niclas Füllkrug kamen für Felix Agu und Romano Schmid in die Partie. "Es ging nicht mehr, Niclas Füllkrug zurückzuhalten. Er hat mir in jedem Training gezeigt: Trainer, du musst mich aufstellen", sagte der Werder-Coach.

Doch so wirklich rechtfertigte kein Akteur auf dem Platz in der ersten Halbzeit seine Aufstellung. Es passierte so gut wie nichts. Die Kölner waren die aktivere Mannschaft - und hatten auch die beste Chance. Ellyes Skhiri kam nach einer Ecke frei zum Kopfball - verpasste aber die Großchance, indem er Werder-Keeper Jiri Pavlenka aus kurzer Distanz anköpfte (20.). Das war es dann aber auch schon an gefährlichen Aktionen. Köln bestimmte das Spiel mit viel Ballbesitz ohne Gefahr zu entwickeln - und Bremen bekam Offensiv nichts auf die Reihe.