Von Werksbrand bis Stau im Suez-Kanal: Mit diesen Problemen kämpft RB Leipzig beim Stadion-Umbau

Leipzig. Eigentlich sollte das „Schwimmbad“ bis zum Saisonbeginn verschwunden sein. RB Leipzigs Fans, die die blauen und türkisen Sitze auf den Rängen der Red-Bull-Arena gern mal mit dem Inneren einer Schwimmhalle vergleichen, freuen sich schon lange auf den neuen Anstrich. Rot sollen die Sitze künftig leuchten, also eine der Vereinsfarben tragen. Doch ganz so einfach wird das nicht, zumindest nicht in absehbarer Zeit. Anzeige

Grund für die Verzögerung: Es fehlt an der geeigneten Kunststofffarbe, wie Bauleiter Falk Jänicke berichtet. „Seit zwei Wochen wissen wir, dass wir zum ersten Spieltag nicht alle Sitze in rot haben werden, weil keine Farbe mehr verfügbar ist. Es gibt weltweit derzeit Lieferengpässe. Wir machen weiter, sobald das Material wieder verfügbar ist." In Belgien sei vor wenigen Wochen ein großes Werk, das halb Europa versorgt, abgebrannt. Weitere Produktionskapazitäten gibt es derzeit nur in China. Doch die dortigen Entscheider wollen aktuell nichts mehr ausführen, warten lieber darauf, dass der Preis ihrer Güter zunächst ansteigt, um sie dann auch auf anderen Märkten zu platzieren. Weil sich RB nicht auf die exorbitant hohen Preise einlassen will und wird, werden die roten Sitze nun während der Saison nach und nach eingebaut.

DURCHKLICKEN: So sieht es aktuell in der Red-Bull-Arena aus Der Umbau der Red-Bull-Arena schreitet voran. Beim Stadionrundgang am 18. Juni ließ sich bereits viel Neues entdecken. © Motivio / RB Leipzig

Glas hing im Suez-Kanal fest

Auch an einer anderen Stelle ziehen sich die Bauarbeiten noch etwas hin. Denn die Glaslieferung für die Schallschutzfassade wurde im Suez-Kanal festgehalten. Als im März die Ever Given nach einem missglückten Manöver dort stecken blieb, blockierte sie den Kanal für so ziemlich alle Frachtschiffe in beide Richtungen. Betroffen war auch das Schiff mit der Ladung für RB. „Bei der Sperrung des Kanals war auf einmal die Hälfte des Glases für die Schallschutzfassade verschwunden. Acht Container Glas standen also erst einmal irgendwo im Suez-Kanal im Stau.“ An sich sei die Verzögerung nicht das eigentliche Problem gewesen: „Hinterher wurden die Schiffe auf die verfügbaren Häfen verteilt. Das Schiff mit unserer Fracht sollte eigentlich in Bremerhaven anlegen. Schlussendlich haben wir es in Sankt Petersburg ausgeladen“, so Jänicke.





Die ganze Prozedur nahm acht Wochen in Anspruch. „Zeit, die uns jetzt fehlt, wie wir sehen.“ Denn an einem Teil des Stadions ist die Fassade noch nicht fertiggestellt. „Aber die Jungs arbeiten gerade wirklich Tag und Nacht daran, in drei Schichten, bis nachts um halb zwei.“ Die Glasfassade hat gleich mehrere Funktionen. Zum einen soll sie den Lärm im Stadioninneren halten und somit gewährleisten, dass der Fangesang nicht in voller Dezibelstärke auch nach außen gelangt. Im Umkehrschluss bedeutet das zum anderen, dass die Stimmung stärker in der Arena festgehalten wird und so eine bessere Atmosphäre aufkommt. Hauptgrund für die Maßnahme ist aber die Schallschutzauflage aus der Baugenehmigung, wie der Bauleiter erläutert.

Ein weiterer positiver Nebeneffekt: Die Fassade reduziert den Durchzug.Im Winter konnte es bis dato recht ungemütlich werden für die Fans, wenn sie nicht dick eingepackt waren. „Jetzt merkt man den Zug im Unterrang kaum. Im Oberrang ist er vielleicht noch zu spüren, allerdings bei Weitem nicht so wie früher“, erklärt Jänicke. Über der Schallschutzfassade sind Rauchabzugslamellen eingebaut. „Wenn tatsächlich mal ein Brand im Stadion entsteht oder Pyrotechnik gezündet wird, muss der Rauch irgendwo hin. Dafür dienen diese Lamellen.“

Corona und der Trockenbau

Die Bauarbeiten verlangsamt hat übrigens auch die Pandemie. „Corona war ein bisschen ambivalent für uns. Einerseits hatten wir keinen Spielbetrieb mit Zuschauern. Das heißt, dass wir nicht jedes Mal am Wochenende aus einer Großbaustelle ein normales Stadion machen mussten. Wir haben bis zum ersten Lockdown normalerweise viel zurückgebaut und viele Bauzeitfenster dadurch verloren. Wenn wir am Samstag gespielt haben, war freitags normalerweise schon früh um zehn Uhr Schicht im Schacht“, erinnert sich Jänicke an die Saison 2019/20. In der Spielzeit ohne Zuschauer musste lediglich das Stadioninnere sauber aussehen, damit auf den Bildschirmen im Wohnzimmer der Fans alles ordentlich rüberkam.

Aber es gab eben auch andere, weniger positive Corona-Folgen. „Wir hatten einmal eine kritische Situation beim Ausbau des neuen Gebäudes. Als der Trockenbau an der Reihe war, hatten wir dafür eigentlich 60 Arbeiter vorgesehen. Es waren aber leider nur 20 Arbeiter verfügbar“, erinnert sich der Bauleiter. Der Rest fiel durch die Folgen der Pandemie aus. „Und wenn der Trockenbau nicht arbeitet, hängen alle Gewerke hinten dran. Da lief drei Wochen lang leider sehr wenig. Das ist Zeit, die du nicht mehr aufholen kannst, und das merken wir jetzt. Wir steuern aktuell so ziemlich auf die Punktlandung hin, aber das Baustellenmanagement läuft trotzdem vorbildlich.“