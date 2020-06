Werner-Berater Förster verteidigt Verzicht auf Champions League mit RB Leipzig

Werner wird in der kommenden Saison für den FC Chelsea spielen. Der Klub aus der englischen Premier League verpflichtete den Nationalspieler dank einer Ausstiegsklausel für 53 Millionen Euro. Das Mini-Turnier der Königsklasse startet erst am 12. August in Lissabon. "Was mich ärgert ist, dass Timo jetzt in eine Ecke gestellt und als schlechter Sportsmann dargestellt wird, der seine Teamkollegen im Stich lässt", sagte Förster.