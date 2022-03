Bericht: Nationalspieler Timo Werner will FC Chelsea verlassen – Berater spricht mit BVB über Transfer

Timo Werner wartet beim FC Chelsea auch in dieser Saison auf seinen Durchbruch. Der Angreifer kommt in bis dato 80 Partien auf 19 Tore für die Blues, in der aktuellen Premier-League-Serie traf der deutsche Nationalspieler lediglich am siebten Spieltag beim 3:1-Erfolg gegen den FC Southampton. "Bei Chelsea läuft's nicht so, wie ich mir das wünsche", sagte Werner nach dem Testspielsieg gegen Israel am Samstag im ZDF. Gegen Israel erzielte der 25-Jährige seinen bereits sechsten Treffer im achten Länderspiel von Bundestrainer Hansi Flick.

