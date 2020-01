Werner Kasimir über seinen Rücktritt beim BC Gifhorn: „Ich wurde hintergangen“

Auch wenn Enttäuschung die Triebfeder des vorzeitigen Rücktritts war und der Schnitt radikal ausfiel, blickt der 72-Jährige nicht im Zorn auf seine Zeit beim Box-Klub: „Das Positive überwiegt auf jeden Fall.“ Ein halbes Jahr vor dem ursprünglich anvisierten Termin nahm Kasimir seinen Hut. Nach 25 Jahren Vorstandsarbeit beim BCG, 16 davon an der Spitze. Kurz vor dem Jahreswechsel setzte er fünf Personen – darunter sein Stellvertreter Andreas Strom, Chefcoach Vitali Boot und Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich – mit einem kurzen Schreiben von seinem Schritt in Kenntnis. Das war’s. Auf Erklärungen verzichtete er in dem Brief, auch mit etwas Abstand gibt er sich zugeknöpft. Nur so viel: „Ich werde keine Namen nennen, aber einige Personen haben mich arg enttäuscht. Ich wurde hintergangen, es gab viele Heimlichkeiten. Das lasse ich mir nicht gefallen, deshalb ziehe ich einen klaren Schlussstrich.“

Der Spaß ist vergangen Seit der Sommerpause war ihm mehr und mehr der Spaß an seinem Ehrenamt abhandengekommen. „Ich habe gemerkt, dass ich nur noch mit Grausen in die Boxmühle gehe.“ Das blieb natürlich auch seiner Gattin Inge, mit der er seit 22 Jahren verheiratet ist, nicht verborgen. Sie und BCG-Schatzmeister Harald Ahrens, Kasimirs bester Freund, waren die einzigen Mitwisser. „Die beiden wollten mich noch davon abhalten“, so der 72-Jährige. Vergebens. „Mitte Dezember hat meine Frau beim Frühstück dann gesagt, dass sie meine Entscheidung sehr gut verstehen kann.“

Und weil’s für ihn ein bisschen Rücktritt nicht gibt („Dafür bin ich zu geradlinig“), trat er gleich noch aus dem Verein aus. Nach 54-jähriger Mitgliedschaft. 1965 war Kasimir, gebürtig aus Vollersode bei Osterholz-Scharmbeck, nach Gamsen gezogen, schloss sich schnell dem BCG an. Bis Juli 1971 boxte er selbst (46 Kämpfe, 26 Siege), ohne nennenswerte Erfolge. „Ich hatte aber auch erst mit 18 Jahren angefangen“, so Kasimir, „war kein Naturtalent.“ Aber ein Fighter mit Herz. Auch vor dem späteren Halbmittelgewichts-Olympiasieger Dieter Kottysch kniff er nicht, bei der Punktniederlage schlug sich der gelernte Maler, der 31 Jahre lang bei VW arbeitete, durchaus achtbar. Dem BCG blieb Kasimir auch nach seiner aktiven Laufbahn verbunden. 1994 wurde er Sportwart, 2003 wählten ihn die Mitglieder zum ersten Vorsitzenden. Sportlich erfolgreich war seine Vorstandszeit zweifellos, vor allem rund um die Jahrtausendwende gab’s Titel wie am Fließband. Ausnahmekönner wie Eddy Gutknecht, Vitali Boot, Alex Povernov, Willi Gratschow und Dimitri Sartison holten reihenweise DM-Gold und glänzten auch international. Dazu kamen Highlights in Gifhorn wie der Länderkampf Deutschland gegen Kuba (2005) oder das Duell des BCG mit der deutschen Nationalstaffel (2007). Kasimir: „Ich bin stolz, diese goldenen Jahre in führender Position erlebt zu haben.“ Vereinsintern herrschte beileibe nicht immer eitel Sonnenschein. „Ich gebe zu, dass ich manchmal ziemlich autoritär war. Man kann sich mit mir zwar über alles unterhalten, aber ich musste harte Entscheidungen treffen, oft auch allein“, so Kasimir. „Ich habe auch erhebliche eigene finanzielle Mittel in den Verein gesteckt, viel Zeit investiert. Teilweise gab’s für mich nur Boxen, Boxen, Boxen.“ Das ist nun vorbei. „Ich bin allen beim BC Gifhorn dankbar, die es ehrlich mit mir gemeint haben, aber es ist mir nicht schwergefallen loszulassen“, versichert der Ex-BCG-Macher. Das Ziel, selbst zu entscheiden, wann er seinen Posten räumt, ist erfüllt, jetzt will er mit Ehefrau Inge die Rente genießen. „Mit dem BC Gifhorn habe ich jedenfalls nichts mehr zu tun.“