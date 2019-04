Kult-Trainer Werner Lorant findet neuen Klub - in Österreichs fünfter Liga

Werner Lorant hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der Kult-Trainer, der den TSV 1860 München von der 3. Liga bis zur Champions-League-Qualifikation führte, wird künftig in der fünften österreichischen Liga beim FC Hallein 04 an der Seitenlinie stehen. Wie die Salzburger Nachrichten berichteten, wird der 70-Jährige in der 1. Landesliga Salzburg bis zum Ende der Saison Nachfolger von Gerhard Fitzmoser. Lorant soll den Abstieg in die sechste Liga verhindern, Hallein ist Tabellenletzter.

Lorant kritisierte zuletzt die heutige Spielergeneration

Lorant war von Juli 1992 bis Oktober 2001 insgesamt neun Jahre lang Trainer des TSV 1860 und anschließend ein Jahr lang Chefcoach von Fenerbahce Istanbul. In den nächsten Jahren wurde er zu einem Wandervogel im Weltfußball, trainerte in Deutschland, der Türkei, Südkorea, Zypern, dem Iran und der Slowakei. Zuletzt stand er von Januar bis Juni 2017 für den ÖTSU Hallein in der vierten Liga an der Linie.

Der erfahrene Coach gilt als einer der letzten Kult-Trainer, inzwischen lebt er als Dauercamper in einem Apartment in Waging am See. Mit der heutigen Spielergeneration kann er kaum noch etwas anfangen. „Es fehlt bei vielen die richtige Einstellung, noch besser zu werden“, kritisiert Lorant. Unselbstständig seien viele Profis obendrein. „Die meisten können sich noch nicht einmal selber eine Wohnung suchen“, ätzt er. „Die kriegen alles in den Arsch geblasen.“

