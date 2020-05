Werner macht's dreifach: RB Leipzig lässt Mainz keine Chance

Mainz. Im Juli 2013 stand Yussuf Poulsen erstmals für RB Leipzig in einem Pflichtspiel auf dem Rasen. Der Gegner in der dritten Liga war damals der Hallesche FC. Knapp sieben Jahre später feierte der Rekordspieler des 2009 gegründeten Clubs beim Gastspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 seinen 250. Einsatz. Trainer Julian Nagelsmann schickte Poulsen als Kapitän aufs Feld und der bedankte sich beim hoch verdienten 5:0 (3:0)-Sieg mit einem Tor (23.) und zwei Vorlagen. Für die übrigen Treffer sorgten Timo Werner – wie im Hinspiel – mit einem Hattrick (11./48./75.) und Startelf-Rückkehrer Marcel Sabitzer (36.).

Durch den Dreier kletterte RB nach zuletzt drei Remis in Serie (Leverkusen, Wolfsburg, Freiburg) mit 54 Punkten vor Leverkusen (53) und Mönchengladbach (52) wieder auf einen Champions-League-Platz. Nun wollen die Sachsen eine Serie wie in der Hinrunde starten, als sie inklusive des 8:0 gegen Mainz sieben von acht Spielen gewannen und auf Platz eins kletterten.

Werner beendet Mini-Flaute

RB setzte den Gegner wie beim Kantersieg im November von Beginn an unter Druck. Die Folge: Schon nach elf Minuten ging die Nagelsmann-Elf in Führung. Eine flache Eingabe von Konrad Laimer schob Timo Werner platziert ins linke Eck. Es war für den Nationalspieler, der sich mit 89 Toren vor Daniel Frahn in der ewigen RB-Torjägerliste auf Platz eins schob, der elfte Treffer in acht Spielen gegen den FSV. Zuvor war er im Oberhaus mehr als 300 Minuten ohne Erfolgserlebnis geblieben. 75 Prozent Ballbesitz, 3:0 Torschüsse: Die überlegene Anfangsviertelstunde für die Gäste wurde nur durch die gelben Karten für Marcel Sabitzer und Dayot Upamecano etwas geschmälert.

Poulsen krönt Rekordspiel mit Treffer

RB wollte mehr – und bekam mehr. Rekordspieler Poulsen nickte eine Flanke von Marcel Sabitzer völlig frei vor Mainz-Keeper Florian Müller zum 2:0 ein. Sein Sturmkollege Werner hätte ebenfalls per Kopf weiter erhöhen können (25.). Nach 33 Minuten legte Werner den Ball nach einem Solo-Sprint auf der rechte Seite auf Poulsen auf, doch der Däne setzte die Kugel aus vollem Lauf mit seinem schwächeren linken Fuß knapp daneben. Es hätte inzwischen 3:0 oder 4:0 für Leipzig stehen können, das bei den Torschüssen 8:0 vorne lag.

Dem hohen und agressiven Gegenpressing hatte die Elf von Ex-RB-Coach Achim Beierlorzer wenig entgegenzusetzen – wie in dieser Szene. Christopher Nkunku scheiterte aus nächster Nähe zunächst am Mainz-Schlussmann, dann legte Poulsen für den aufgerückten Sabitzer auf, der den Ball sicher ins rechte obere Eck schlenzte – 3:0 (36.).

Laimer muss verletzt raus

Mainz wusste sich oft nur mit hartem körperlichen Einsteigen zu wehren. Poulsen musste nach einem Zweikampf am Knöchel behandelt werden. Laimer verdrehte sich nach einem Duell das Knie und musste das Feld für Nordi Mukiele verlassen (42.). Auch Nkunku lag nach einem Kopfballduell kurz am Boden. In der Nachspielzeit bewies Quaison mit einem ungefährlichen Abschluss zumindest, dass die Mainzer nicht völlig vergessen haben, wo das Tor steht.

In der zweiten Halbzeit blieben die Gäste am Drücker. Nach wunderschöner Vorarbeit von Kevin Kampl, der im Strafraum Doppelpass mit Nkunku spielte, musste Werner im Fünfmeterraum nur noch den Fuß hinhalten (48.) – sein 23. Bundesliga-Tor. Dem starken Kampl wurde wenig später ein Tor verweigert, weil Poulsen im Abseits stehend dem Torwart die Sicht versperrt hatte.

Orban feiert Comeback

Nach einer halben Stunde gönnte Nagelsmann seinen Stammkräften zum Beginn der Englischen Woche eine Verschnaufpause. Erst kamen Willi Orban, der nach monatelanger Verletzungspause sein Comeback feierte, und Tyler Adams für Upamecano und Sabitzer aufs Feld (60.) Zehn Minuten später durften auch noch Ademola Lookman und Hannes Wolf für Nkunku und Kampl ran.

Sie sahen, wie Timo Werner in der 75. Minute seinen Hattrick nach Poulsen-Vorlage perfekt machte. Auch im Hinspiel war dem 24-Jährigen das Kunststück gelungen.Nach 90 Minuten stand kein 8:0 auf der Anzeigetafel. Aber nach zuletzt drei Unentschieden in der Bundesliga zeigte RB gegen Mainz eine bärenstarke Vorstellung und setzte im Kampf um die Champions-League-Plätze ein deutliches Ausrufezeichen. Am Mittwoch gastiert die zuletzt stark aufspielende Elf von Hertha BSC in der Red-Bull-Arena.