Werner, Sané und Co. gegen Frankreich zu harmlos: Das Bank-Problem des DFB-Teams

Als DFB-Stürmer Kevin Volland nach seiner Einwechslung gegen Frankreich (0:1) den Ball zum zweiten Mal verstolpert und dieser im Aus landet, blickt Joachim Löw an der Seitenlinie stehend zu Boden und schüttelt den Kopf. Von der Bank kommen gegen den Weltmeister am Dienstagabend in der Münchener Allianz Arena keine Impulse, das Spiel doch noch zu drehen. "Klar, die Einwechselspieler kamen nicht so ins Spiel, wie wir es uns erhofft hatten", muss der Bundestrainer auf Nachfrage des SPORTBUZZER zugeben. "Wir haben vier Wechsel gemacht, da heute alle sehr viel Defensivarbeit leisten mussten." Anzeige

Die vier Wechsel stammen von der wohl namentlich besten Bank Europas: Gegen Frankreich brachte Löw Bayern-Star Leroy Sané, Champions-League-Sieger Timo Werner, Emre Can und eben Volland. Das Ergebnis: leider harmlos. Während schon Kai Havertz und Serge Gnabry in ihren 74 Minuten Spielzeit in der Offensive nahezu wirkungslos waren, konnten auch Sané und Werner keine Akzente setzen. Gerade von Sané, mit so viel Talent gesegnet, muss man das in Spielen auf diesem Niveau erwarten können.

Löw kündigt Aufstellungs-Änderungen an

Mitspieler Ilkay Gündogan nahm den 25-Jährigen dennoch in Schutz. "Leroy ist ein Spieler, der Rhythmus braucht. Der das Gefühl, ständig den Unterschied machen zu können, braucht. Und wenn er topfit ist, kann er auch den Unterschied ausmachen", sagte er. Allerdings brauche Sané Beständigkeit – mal für 20 Minuten zu kommen und dann im nächsten Spiel plötzlich in der Startelf zu stehen, das sei nichts für den Hochgeschwindigkeitsfußballer. "Er muss das Gefühl haben, immer zu spielen, dann ist er unglaublich. So war das bei Manchester City auch, da ging kein Weg an ihm vorbei", meinte Gündogan – und machte sich für einen Einsatz von Sané am Samstag gegen Portugal stark. "Ich hoffe, dass er so viel Einsatzzeit wie möglich bekommen wird, damit er in diesen Rhythmus kommt."





Doch wird Löw gegen Portugal wirklich umstellen? Vor dem Auftakt hatte er angekündigt, dass die Elf aus dem ersten Spiel nicht immer die letzte sein muss. "Die Aufstellung wird sich im Turnier einige Male ändern, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche", sagte Löw. Havertz hatte gegen Frankreich keinen guten Tag, der Champions-League-Held wirkte schludrig in seinen Aktionen, ungenau im Passspiel. Auf einen Geistesblitzmoment, den er sonst oft in seinem Spiel hat, warteten Löw und die Fans in der Arena vergebens. Auch Gnabry hatte bis auf einen nicht sauber getroffenen Schuss, der auf dem Tornetz landete, keine Aktion. Alternativen hat Löw vor allem fürs Offensivspiel. Werner ist nicht zur EM gekommen, "um auf der Bank zu sitzen", wie er selbst sagte.

Gosens: "Durchschlagskraft hat gefehlt"

Fakt ist: Gegen Portugal muss das DFB-Team eine Schippe drauflegen, um nicht nach zwei Gruppenspielen mit null Punkten dazustehen und dem zweiten Vorrundenaus bei einem Turnier in Folge plötzlich ganz nah zu sein. "Ich weiß nicht, was im Kopf des Trainers vorgehen wird in den nächsten ein, zwei Tagen und ob er was ändern wird", sagte Gündogan. "Ich als jemand, der gerne offensiven Fußball spielt, erhoffe mir, dass wir mehr nach vorne spielen und Chancen kreieren, weil wir es auch können." Gegen Frankreich war davon noch nicht viel zu sehen. "Ich gebe allen Recht, die sagen, es hat die Durchschlagskraft gefehlt", gab Linksverteidiger Robin Gosens zu. Daran müssen jetzt alle bis zur Partie gegen den Titelverteidiger arbeiten – sowohl die Stamm- als auch Ersatzspieler.