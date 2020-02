Werner traut RB Leipzig Königsklassen-Überraschung zu: „Können Underdog sein“

London. Nationalstürmer Timo Werner hält mit RB Leipzig in dieser Saison auch einen Einzug ins Halbfinale der Champions League für möglich. „Vielleicht können wir ja in diesem Jahr sogar der Underdog sein, der die anderen überrascht. Mit zwei super Spielen gegen Tottenham und ein bisschen Losglück können auch wir es ins Halbfinale schaffen“, sagte der 23-Jährige der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ vor dem Achtelfinal-Hinspiel bei den Tottenham Hotspur am Mittwoch.