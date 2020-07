Nach Robben-Rückkehr: Ex-Real-Star Wesley Sneijder wohl vor Profi-Comeback in Holland

Arjen Robben und Wesley Sneijder haben so einiges gemeinsam: Beide sind Jahrgang 1984 und damit 36 Jahre alt. Beide liefen einst für Real Madrid auf. Beide gehören zu den Holländern mit den meisten Länderspielen (Sneijder ist mit 134 Einsätzen Rekordnationalspieler seines Landes, Robben trug 96-mal das Trikot der Elftal). Und beide stehen kurz vor ihrem Comeback in der niederländischen Eredivisie - zumindest wenn man dem TV-Sender RTV Utrecht Glauben schenken mag.

Zunächst die Fakten: Das Robben-Comeback ist bereits fix , der langjährige Ex-Profi des FC Bayern läuft 2020/21 für seinen Heimatklub FC Groningen auf. Klar ist auch, dass Sneijder ab dem 27. Juli das Training wieder aufnehmen wird - ebenfalls in seinem niederländischen Heimatort Utrecht. Trotz der Parallelen gibt es Unterschiede: Zum einen trainiert Sneijder vorerst "nur" bei einem Fünftligisten (DHSC Utrecht) mit, zum anderen war er - im Gegensatz zu Robben - noch nie zuvor für den Top-Klub seiner Heimatstadt (FC Utrecht) aktiv.

Technischer Direktor des FC Utrecht bestätigt Gespräche

Somit wäre ein Vertrag bei Erstligist FC Utrecht für Sneijder absolutes Neuland. Dass es in absehbarer Zeit dazu kommen könnte, ist nicht einmal ausgeschlossen. Im Gegenteil: Der technische Direktor des FC Utrecht, Jordy Zuidam, hat bestätigt, dass es Gespräche mit dem Rekordnationalspieler über ein mögliches Comeback gegeben habe. "Es ist seine Entscheidung. Jetzt hat er Zeit, darüber nachzudenken. Aber Sneijder in guter Form kann sehr interessant sein."

Am 23. Januar 1984 in den Niederlanden geboren, wird Arjen Robben zu einem der besten Fußballspieler seiner Zeit. Der SPORTBUZZER zeichnet die Highlights seiner Karriere nach. ©

Ob der 36-Jährige, der neben Real unter anderem auch bei Ajax Amsterdam, Inter Mailand, Galatasaray Istanbul und OGC Nizza unter Vertrag stand, wirklich fit genug für eine Rückkehr in den Profifußball ist, werden die Trainingseindrücke bei DHSC Utrecht zeigen. Bereits im August 2019, also vor fast einem Jahr, hatte der offensive Mittelfeldspieler seinen Rücktritt bekanntgegeben. Zuvor hatte er seine Karriere in Katar beim al-Gharafa Sports Club ausklingen lassen.