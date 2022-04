"Gibt keinen Platz für ein solches Verhalten": West Ham will Täter nach Attacke auf ARD-Reporter bestrafen

Zu den Angriffen kam es einem Bericht der ARD zufolge kurz nach dem Ausgleich von West Ham in der 21. Minute. In der Halbzeitpause wechselten die beiden Reporter des Hessischen Rundfunks die Plätze und kommentierten von dort weiter.

Der betroffene Tim Brockmeier bedankte sich im Nachgang bei den Medienmitarbeitern der SGE, aber auch des gastgebenden Premier-League-Klubs, "die uns in der Pause regelrecht in Sicherheit gebracht haben, bringen mussten." Er berichtete von Faustschlägen "an den Hinterkopf, in den Nacken, in den Rücken". Sein Kollege Philipp Hofmeister schrieb ebenfalls bei Twitter: "Uns geht es gut."