Trotz Corona-Ausfall des Trainers und zwei Spielern: West Ham im Ligapokal weiter

Corona-Chaos in England: Das Ligapokal-Spiel zwischen Premier-League-Klub West Ham United und Zweitliga-Absteiger Hull City hat am Dienstagabend trotz drei positiven Corona-Tests bei den Londonern stattgefunden - und West Ham gewann die Drittrunden-Partie sogar mit 5:1 (2:0). Der englische Klub hatte kurz vor dem Spiel öffentlich gemacht, dass sich Cheftrainer David Moyes sowie die beiden Fußballprofis Issa Diop und Josh Cullen mit dem Coronavirus infiziert haben. Wie die Londoner weiter mitteilten, habe das Trio das Stadion noch vor dem Spiel verlassen und sich gemäß den Covid-19-Bestimmungen in häusliche Quarantäne begeben.