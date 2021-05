West Ham patzt im Europa-Fernduell mit dem FC Liverpool – Leeds und Southampton siegen

West Ham United hat im Kampf um das internationale Geschäft in der Premier League einen Dämpfer erlitten. Die "Hammers" kamen am Samstag bei Brighton & Hove Albion nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Danny Welbeck hatte den Favoriten in der 84. Minute auf die Siegerstraße gebracht, Said Benrahma gelang die schnelle Antwort für Brighton (87.). Tottenham Hotspur kann die Londoner damit am Sonntag mit einem Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers von Platz sechs verdrängen. Der Tabellenfünfte FC Liverpool, der auswärts bei West Bromwich Albion antritt, könnte zudem auf vier Zähler davonziehen. Die zweite sieglose Partie in Serie ist folglich ein herber Rückschlag für die Europa-Ambitionen der Schützlinge von David Moyes.

